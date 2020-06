El actor Danny Masterson, mejor conocido como ‘Steven Hyde’ en «That ’70s Show», fue arrestado este miércoles en Los Ángeles por cargos de violación.

Alrededor de las 11:30 a.m. PT, Masterson fue arrestad por la policía de Los Ángeles; dos horas y media más tarde fue liberado tras imponérsele una fianza de 3.3 millones de dólares.

Danny fue acusado de violar a una joven de 23 años en 2001; una mujer de 28 en 2003 y una víctima más de 23 años ese mismo año. Los hechos habrían ocurrido en la residencia de Masterson, ubicada en Hollywood Hills.

Tom Mesereau, abogado del actor, extendió un comunicado a CNN, donde señala que su cliente es inocente y asegura que será exonerado cuando todas las pruebas se reúnan junto con las declaraciones de los testigos.

“Obviamente, el Sr. Masterson y su esposa están totalmente conmocionados al considerar que estas acusaciones de hace casi 20 años de repente resultan en la presentación de cargos, pero ellos y su familia se sienten cómodos sabiendo que, en última instancia, la verdad saldrá a la luz. Las personas que conocen al Sr. Masterson conocen su carácter y saben que las acusaciones son falsas”, expresa parte del comunicado de Mesereau.

De ser declarado culpable, Masterson podría purgar una condena de hasta 45 años de prisión.

Viejas acusaciones a Danny Masterson

No es la primera vez que el actor atraviesa problemas legales, en 2017 fue despedido de la serie original de Netflix, The Ranch, por recibir acusaciones de agresión sexual.

Molesto por las consecuencias de los señalamientos en su contra, Masterson emitió un comunicado.

«Desde el primer día, he rechazado estas acusaciones escandalosas en mi contra. La policía investigó estas alegaciones hace más de 15 años y determinó que no tenían mérito. Nunca he sido acusado de un delito y mucho menos condenado por uno. En este país a uno se le presume inocente hasta que se prueba su culpabilidad. Sin embargo, en el clima actual, parece que a uno se le presume culpable en el momento en que se le acusa”, decía el comunicado.

Con información de CNN.