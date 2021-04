Mujer de Charlotte muere de aneurisma; dos días antes se puso la vacuna Johnson & Johnson

Allyson Hendrix, una mujer de Charlotte, asegura que su madre, Darlene Blackwell, murió dos días después de recibir la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson. Ella cree que la dosis única fue la causante de su muerte.

Desconcertada por la muerte de Darlene Blackwell, Hendrix aseguró que se trataba de una excelente persona que siempre se preocupaba por los demás.

“Era una buena madre, pero era una abuela aún mejor. Sus nietos eran su vida”, dijo a FOX 46.

Hendrix describió a Darlene como una mujer pequeña físicamente, pero de un enorme corazón; siempre estaba dispuesta a luchar y ayudar.

“Luchadora. Ella era pequeña y poderosa. Ella me ayudó en nuestras granjas de pollos; ella me ayudó mucho con los niños. Ella era mi niñera número uno. Todo.”

Cuando Blackwell por fin decidió vacunarse, se inclinó por la vacuna de Johnson & Johnson por la practicidad de una sola dosis.

“Ella estaba como: ‘voy a hacer eso, es más fácil, no tengo que hacer eso, ya sabes, dos viajes’. Lo consiguió el 30 de marzo “.

Allyson contó cómo la salud de su madre comenzó a deteriorarse después de los dos días de vacunarse.

“Todo estuvo bien, se fue de compras con mi abuela. Llegaron a casa, se enfermó, empezó a sentir náuseas. Se enfermó en el baño. Mi abuela regresó para ver cómo estaba y no respondía, no respondía. Tuvo que abrir la puerta con un destornillador y la encontró en el suelo sin responder”.

El aneurisma era demasiado grande

Darlene entró en una situación crítica y los médicos tuvieron que realizarle una tomografía.

“No pudieron averiguar qué estaba pasando, así que hicieron una tomografía computarizada y fue entonces cuando encontraron todo el sangrado en el cerebro. Al principio era tan masivo que pensaron que en realidad eran dos aneurismas, pero era solo uno. Era tan grande”.

Lamentablemente, Darlene Blacwell falleció el pasado 9 de abril.

La familia Hendrix comenzó a cuestionarse seriamente si la vacuna de Johnson & Johnson había sido la causante de la muerte de Darlene.

“Esa noche decidimos que teníamos que terminar con el soporte vital. Estábamos sentados en la casa de mi abuela y las noticias fueron rechazadas, pero estaba leyendo los titulares y decían que la vacuna Johnson & Johnson se suspendió y se detuvo. Simplemente me di cuenta de lo que sucedió”, aseveró.

Por su parte, Johnson & Johnson detuvo la distribución de su vacuna luego de que recientemente se reportó una cantidad mínima de casos de coagulación.

El CDC aseguró que los reportes indican que los casos se dieron entre mujeres de entre 18 y 48 años entre seis y 13 días después de recibir la dosis.

“Es un gran agujero. Lo he perdido todo, no tengo a mi mamá, la persona que me ayudaría con los niños cuando estaba enferma. Es un torbellino ”, dijo Hendrix.