Dawn Wells, Mary Ann en “La Isla de Gilligan”, fallece a los 82 años

La actriz Dawn Wells, famosa por su papel en Gilligan’s Island, falleció el 30 de diciembre a los 82 años por COVID-19 .

La revista Variety informó que la publicista Harlan Boll anunció el deceso de la también concursante de belleza.

Dawn Wells fue reconocida en el mundo por su participación en la comedia Gilligan’s Island (La Isla de Gilligan, en español) donde interpretaba el papel de Mary Ann Summers.

Wells representó al estado de Nevada en el certamen de belleza Miss América en 1959. Además, había participado en otras series de televisión antes de tomar su famoso rol en Gilligan’s Island.

Mary Ann era un personaje de la comedia que se asociaba al estereotipo de “niña buena”. Por esta razón, el público estadounidense de los 60 vio en Wells ese arquetipo, algo que la actriz intentó romper interpretando otros papeles.

Es así como Wells se unió al elenco de The Owl and the Pussycat (El búho y la minina, en español) para interpretar a una prostituta. La película fue lanzada en 1970 y sus protagonistas fueron los legendarios Barbra Streisand y George Segal.

Sus trabajos durante la última década incluyen participaciones en las películas This Is Our Time (2013) y American Christmas (2019).

La trayectoria artística de Wells además suma participaciones en obras de teatro como Steel Magnolias (Magnolias de Acero) y The Vagina Monologues (Monólogos de la Vagina).