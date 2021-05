¿De qué trata el Musical de Britney Spears que estrena en noviembre?

“Once Upon a One More Time”, es el musical de Britney Spears que estrenará en noviembre.

Algunas canciones de Spears serán parte de una obra de teatro musical sobre el despertar de las princesas. La puesta en escena se estrenará en otoño en Washington D.C., pero la cantante no participará en ella.

Así lo anunció la Shakespeare Theatre Company, de Washington. Se trata de un musical, que se espera se estrene más adelante en Broadway.

“Once Upon a One More Time”, fue escrita por Jon Hartmere y dirigido por Keone y Mari Madrid. Entre las canciones de Spears que forman parte del musical están “Oops!… I Did It Again”, “Lucky”, “Stronger” y “Toxic”.

El musical cuenta una historia de las clásicas princesas de los cuentos de hadas, como Cenicienta, Blancanieves y la Sirenita. Ellas se transformarán después de leer “The Feminine Mystique” (“La mística de la feminidad”), un texto feminista histórico de Betty Friedan.

El Musical de Britney Spears estrena el 29 de noviembre

“Once Upon a One More Time” se estrenará en el Sidney Harman Hall el 29 de noviembre. El objetivo de la puesta en escena, según la Shakespeare Theatre Company es dar un mensaje sobre romper la zapatilla de cristal y reclamar la versión más feliz de uno mismo.

El director artístico ha dicho que Britney ha apoyado este proyecto desde el principio y que él mismo está desea conocer su reacción cuando lo vea en el escenario.

El interés por Spears ha vuelto recientemente después del estreno del documental “The New York Times Presents: Framing Britney” en febrero. Éste analiza las circunstancias que llevaron a permanecer bajo el control legal de su padre en 2008.

