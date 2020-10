La agencia antidrogas DEA logró incautar en California el mayor alijo de metanfetaminas cristalinas en su historia, lo que se considera un verdadero golpe en la lucha contra las drogas.

En total fueron 1.008,7 kilos (2,224 libras) de anfetaminas incautadas en un operativo de seguimiento a una organización vinculada con el cártel mexicano de Sinaloa, dijo la DEA en un comunicado.

En el desglose se supo que también se incautaron 405 kilos (893 libras) de cocaína y 5,9 kilos (13 libras) de heroína.

#DEA Acting Administrator Timothy J. Shea, Special Agent in Charge Bill Bodner & local law enforcement discussing the largest domestic methamphetamine seizure in #DEA history. Approx. 893 pounds of cocaine, 13 pounds of heroin & 2,224 pounds of methamphetamine. pic.twitter.com/gdeO80nGNK

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) October 14, 2020