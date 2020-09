¿Debe haber estrictas regulaciones de viaje durante Covid-19?

Debido a la fácil y rápida tasa de infección del coronavirus, algunos estados de los Estados Unidos han implementado estrictas regulaciones de viaje en un intento de proteger a los ciudadanos al reducir el riesgo de brote.

Mientras algunos estados más afectados, como Nueva York y Nueva Jersey, actualmente tienen limitaciones de viaje en todo el estado, más de la mitad no tienen tales restricciones, como California y Texas.

¿Creen los estadounidenses que los viajes interestatales deberían estar regulados durante la pandemia o creen que las personas deberían poder viajar libremente por todo el país?

¿Prohibición o no prohibición?

Los habitantes de Connecticut se sintieron más fuertemente acerca de esta prohibición con un 86% de acuerdo. Comparativamente, solo el 31% de los habitantes de Arkansas sienten que los viajeros de estados de alto riesgo deberían tener prohibido ingresar al suyo.

El objetivo principal de la cuarentena es evitar el contacto entre alguien que pueda haber estado expuesto al Coronavirus y las personas que lo rodean. Esto reduce el riesgo de transmisión viral, especialmente porque algunas personas pueden estar asintomáticas, por lo tanto, pueden tener el virus sin darse cuenta y, en consecuencia, infectar a otras.

Por esta razón, es comprensible por qué más de la mitad (55%) de las personas creen que todos los viajeros nacionales de un estado a otro deben ser obligados a permanecer en cuarentena durante 14 días.

También podría ser la razón por la que más de la mitad (60%) de las personas dicen que estarán de vacaciones localmente durante el resto de 2020 en lugar de viajar a otros destinos.

Dado que algunos estados han implementado restricciones de viaje, quizás permanecer más cerca de casa sea una opción menos compleja y más barata que aventurarse a través de las fronteras estatales.

Además, casi 1 de cada 5 (18%) de los encuestados confía en que la pandemia será un impulso para el turismo local. Debido al impacto económico de la pandemia en muchas empresas locales, un gran número de personas que apoyan el turismo local podría representar un cambio en una dirección positiva hacia la recuperación de la estabilidad financiera.

Estadounidenses no viajarán durante Días festivos

Teniendo en cuenta que muchos estadounidenses también se han visto muy afectados financieramente por la pandemia del coronavirus, así como por las regulaciones de distanciamiento social que aún existen en algunos estados, el 40% de las personas no cree que pueda pasar el Día de Acción de Gracias con su familia extendida este año.

Además, debido a que la pandemia no muestra que terminará, no es extraño que más de un tercio (38%) de los estadounidenses no esperen viajar durante la Navidad para ver a sus familiares.