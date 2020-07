¿Deberían las universidades ayudar a sus estudiantes con DACA?

Narivi Roblero-Escalante, una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, se sintió aliviada cuando se enteró el 18 de junio que la Corte Suprema de Justicia votó a favor de que se mantenga la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pues así podría continuar estudiando informática en la universidad.

Para mi, significó más tiempo para aprovechar las cosas que nos proporciona DACA, como una licencia de conducir y un permiso de trabajo , dijo Roblero-Escalante a La Noticia. Esas son cosas que no tendría sin DACA y estoy realmente agradecida .

En busca de ayuda

Algunos abogados quieren que las universidades ayuden a los estudiantes con DACA. La abogada Jamilah Espinosa piensa que las universidades deberían proporcionar fondos para cubrir las tarifas de renovación de la solicitud de DACA para sus estudiantes.

$400 para algunas personas no parece mucho, pero cuando estás en la universidad y tienes que pagar los libros, la matrícula, la comida y el alquiler, $400 para renovar tu DACA es mucho , dijo Espinosa a La Noticia.

Esta ayuda específica que puede ayudar a Roblero-Escalante y los cientos de miles otros soñadores que están estudiando en varias universidades en los Estados Unidos.

No me gusta pedirles dinero a mis padres, siempre trato de trabajar para mantenerme , explicó Roblero-Escalante. Si eres un estudiante universitario y no estás trabajando, entonces no tienes ese dinero disponible de inmediato .

El caso de la UNC

Varias organizaciones de la UNC-Chapel Hill como Mi Pueblo, la organización latina de la universidad, siempre han luchado por los derechos de los soñadores . En el 2019, los estudiantes de la organización enviaron cartas a los congresistas en apoyo a DACA.

Es un gran triunfo después de tanto trabajo realizado por tantos activistas, pero definitivamente queremos seguir luchando para encontrar una solución más permanente para todos los inmigrantes en nuestro país , dijo a La Noticia Kathy Jaramillo, la copresidenta de Mi Pueblo.

Las organizaciones latinas en UNC-Chapel Hill no tienen el dinero suficiente para donar a los soñadores , pero Mi Pueblo ha creado varias recaudaciones de fondos en el pasado para ayudar a personas en necesidad en países de Latinoamérica.