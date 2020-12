Deigo el restaurante de Luisito Comunica, ¿vale la pena?

A través de un video en su cuenta de YouTube, Luisito Comunica informó que ya tiene su propio restaurante. Se trata de Deigo & Kaito, que ofrece comida japonesa y aquí te decimos qué es, cuál es su menú, si vale la pena y dónde se encuentra.

Hay que aclarar que Deigo & Kaito no es un restaurante nuevo, de hecho cuenta con 25 años desde que se abrió y pertenece a la primera generación de restaurantes japoneses en México. Por lo que Luisito Comunica en realidad compró parte de él y así lo dijo en su video:

No es exageración, (Deigo) hace comida demasiado buena, me siento como si estuviera en el mismísimo Japón. Me encantó tanto el restaurante, su concepto, su comida que llegué a tal punto de que me senté con el dueño del lugar y le dije ‘me encanta el sitio, por favor déjame comprarte aunque sea un parte’.

Tras unas cuantas conversaciones y acuerdos, se concretó. Es un hecho y hoy puedo decírselos: compré parte de mi restaurante favorito. Soy socio, soy dueño de este lugar y puedo decirles orgullosamente: los invito a que vengan a comer a mi restaurante.