Deliciosa sopa de pollo con vegetales

Por lo general cocino el viernes en la noche o el sábado por la tarde toda la comida para la semana. Como trabajo muchas horas cada día durante la semana, no me queda tiempo para cocinar una comida completa cada noche. Por eso me gusta hacer esta cantidad, comemos mi esposo y yo esa noche recién hecha y el resto la colocó en envases individuales de vidrio con tapa hermética y las congelo.

Tener esta deliciosa sopa esperando por mi y mi esposo cada almuerzo o cena para solamente descongelarla y comerla es una bendición. Anímate a hacer esta deliciosa y nutritiva sopa. Te va a encantar.

Ingredientes (para 10 platos)

Para el caldo:

Paquete completo de apio (celery) lavado y cortado en pedazos pequeños

2 cebollas blancas cortadas

1 Pimentón rojo sin piel cortado

1 Pimentón verde sin piel cortado

6 dientes de ajo grandes pelados y cortados

Una cucharada de sal

¼ cucharadita de pimienta

8 tazas de agua

Para la sopa:

2 libras de la parte alta de la pierna de pollo, cortado en pedazos pequeños

1 cebolla blanca finamente picada

2 zanahorias cortadas en cubitos

2 tomates sin piel y sin semilla finamente cortados

3 tazas de maíz recién desgranado (comprar 4 mazorcas y desgranar con un cuchillo)

Una bolsita de chícharos (guisantes) frescos

Sal y pimienta al gusto

Jugo de limón

Aceite de oliva

Aguacate

Preparación del caldo:

Poner todos los ingredientes en una olla de presión (si no tienes olla de presión, usar una olla normal)

Tapar la olla. Cuando empiece a sacar vapor con un silbido constante empezar a tomar el tiempo: una hora

Cuando llegue la hora apagar el fuego, mover la olla a una parte de la cocina que no esté prendida y esperar que salga el vapor.

Cuando todo el vapor haya salido y sepas que es seguro abrir la olla, ábrela. Revuelve los ingredientes con una cuchara de madera para triturarlos más de lo que están. Cuela el caldo y bota lo que sobre. Ya tienes un delicioso caldo hecho en casa como base para hacer tu sopa.

Preparación de la sopa: