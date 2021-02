Demi Lovato explica por qué las revelaciones de género son transfóbicas

Desde su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 99 millones de seguidores, la cantante y actriz Demi Lovato ha explicado por qué las revelaciones de género son transfóbicas.

Y es que la intérprete compartió una publicación en la que dijo que no se trata de ser políticamente correctos, sino de simplemente hacer lo correcto.

La publicación compartida es una ilustración con texto y en cuestión de horas alcanzó miles de likes y comentarios.

Es tanto falso, como incorrecto pretender que las revelaciones de género no son transfóbicas (…) La transfobia no es solo un prejuicio individual contra las personas trans, también una forma de pensar que las personas no trans son más naturales/orgánicas y una forma de invisibilizar a los demás.

Las revelaciones de género están basadas en la ilusión de que los genitales son sinónimo de género y de que solo hay dos opciones: niño o niña. Estas definiciones omiten el hecho de que hay niños con vaginas y niñas con penes y que hay personas que no se identifican como niños ni niñas. La idea de que el sexo está basado en la genitalia es inconsistente con la ciencia”, señala la publicación compartida por la cantante.