Demi Lovato recrea la noche de su sobredosis en nuevo video

Demi Lovato estrena nuevo video en el que recrea esa terrible noche de su sobredosis que casi la lleva a la muerte. En su nuevo video de “Dancing with the Devil”, la cantante de 28 años muestra esos angustiantes momentos que vivió en 2018. Es una mirada escalofriante a esa noche en la que casi pierde la vida al sufrir un infarto y tres derrames cerebrales.

“Pensé que conocía mi límite / Pensé que podía dejarlo / Pensé que podría alejarme fácilmente / Pero aquí estoy, cayendo de rodillas”, canta Lovato. Mientras tanto se muestran escenas de ella gritando desde una cama de hospital mientras los médicos intentan para contenerla.

Demi Lovato usa la misma ropa, maquillaje y ropa de la noche de su sobredosis

La historia de la recaída y sobredosis de Lovato la contó primera vez en su documental de YouTube “Dancing with the Devil”. Ahora ha decidido recrear la trágica escena en su nuevo video a manera de catarsis.

El video es codirigido por la propia cantante pues quiso recrear con precisión la realidad. Primero muestra a Lovato de fiesta en un bar, bebiendo alcohol. Después es llevada al hospital y acostada en una cama de hospital luchando por su vida. Lo más sorprendente es que Demi usa la misma ropa, maquillaje y cabello de la noche de su sobredosis.

Antes de su lanzamiento, Lovato describió a Entertainment Weekly el proceso de grabar el video como “catártico”. “A veces, ser descriptivo puede ser desencadenante, pero esa es la triste, triste verdad de lo oscuro que puede volverse”, dijo. “Eso también es importante para la gente”.

Su séptimo álbum de estudio, titulado “Dancing With the Devil … The Art of Starting Over” se lanzó el 2 de abril y presenta colaboraciones con Ariana Grande, Saweetie, Noah Cyrus y más.