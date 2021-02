Demi Lovato revela por qué decidió cortarse el cabello

Aunque Demi Lovato se cortó el cabello desde noviembre del 2020 fue hasta ahora que revela por qué lo hizo. La artista fue invitada en el programa de Ellen DeGeneres y fue ahí donde reveló todo.

“Me corté el pelo en noviembre y me siento tan libre. Me siento más auténtica con lo que soy y también siento que solía esconderme detrás de mi cabello ”, dijo Lovato a DeGeneres en su programa de entrevistas el lunes.

“He hablado mucho sobre mi pasado. Cuando me estaba recuperando de un trastorno alimentario solía usar mi cabello para esconderme detrás, cubría mi cuerpo”, continúa la intérprete de “Sorry not Sorry”.

Después de unos años complicados para la cantante, que incluyeron una sobredosis de drogas casi fatal, la cantante de 28 años está sanando bajo sus propios términos. Una manera de encontrar su propia personalidad es cortándose el cabello.

“Cuando comencé a hacer todo este trabajo en mí misma, pensé ‘¿Qué es algo a lo que me he estado aferrando toda mi vida y que necesito dejar ir?’. Me siento más como yo misma ahora”, concluye