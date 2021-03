Demi Lovato revela que aún consume alcohol y mariguana

La estrella Demi Lovato sigue bebiendo alcohol y fumando mariguana, revela en una nueva entrevista en CBS Sunday Morning. Lovato se describió a sí misma como “California Sobria”, hablando acerca de su recuperación a las adicciones.

La cantante y actriz habló sobre su recuperación del abuso de sustancias y su sobredosis casi fatal en 2018. La entrevista se realizó días antes del estreno de su serie documental “Dancing with the Devil” el 23 de marzo.

La serie aborda los últimos tres años de la vida y carrera de Lovato. Es una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de la cantante. El principal fue la terrible sobredosis que sufrió y que casi le cuesta la vida.

En la entrevista en CBS, la joven de 28 años también dijo que “esencialmente tuvo que morir para despertar”. Lovato reveló que tenía que “crecer y tomar el control” de su vida para poder seguir adelante.

Algo que sorprendió en la entrevista fue el hecho de que aún consume alcohol y mariguana. “Creo que el término con el que mejor me identifico es “California Sobria”, dijo.

El término de “California sobria” o “Cali sobria” es interpretado de maneras diferentes pero principalmente se refiere a alguien que usa marihuana, pero no bebe alcohol.

Lovato asegura que esta manera de vivir es parte de su recuperación personal. Ella asegura que se siente cómoda con la manera en la que fuma y bebe y que de ninguna manera busca ser ejemplo para otras personas con problemas similares.

“Realmente no me siento cómoda explicando los parámetros de mi recuperación a la gente, porque no quiero que nadie mire mis parámetros de seguridad y piense que eso es lo que funciona”, dijo Lovato.