Demi Lovato revela que ya no hace dietas ni cuenta calorías

Demi Lovato está celebrando su reciente pérdida de peso. La artista ha decidido mostrar en sus redes sociales lo mucho que ha bajado de peso. Ella muestra una gran sensación de orgullo pues este cambio corporal no se debe a ninguna dieta ni rutina de ejercicio, simplemente aceptarse tal cual es.

“Perdí peso accidentalmente”, dijo Lovato a sus fans y seguidores en Instagram. “Ya no cuento las calorías. Ya no hago más ejercicio. No me restrinjo ni hago purgas. Y especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta … y de hecho he perdido peso “.