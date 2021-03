La cantante Demi Lovato tuvo un largo y costoso proceso de recuperación, luego de inclinarse por una vida más saludable y lejos de cualquier adicción, sin embargo, el camino a este nuevo parteaguas en su carrera no fue nada fácil.

Resulta que Demi Lovato reveló que estuvo muy cerca de dejar su proceso de recuperación, esto por culpa del bullying y las burlas que sufría en torno a su peso ya sea por la prensa o por fanáticos.

Recordemos que Demi Lovato sufrió una sobredosis que a punto estuvo de costarle la vida en el 2018, la cual le costó entrar a rehabilitación de manera inmediata.

“Fue horrible y quise dejarlo todo. Quería volver a consumir, quería abandonarlo todo. Fue un punto de inflexión que me devolvió a la crisis”, agregó.

Finalmente, la afamada intérprete optó por ignorar a la prensa,los ‘trolls’ de Internet y otros fans que no han dejado de hacerle la vida imposible desde sus años de la adolescencia.

Además, explicó que prefiere evadir influencias negativas e ignorar aquellas opiniones que le dejen malas experiencias en vida.

“Acabé dándome cuenta de que si no miraba esas cosas, no me podían afectar. Así que dejé de leer cosas en Internet”, explicó.

“Dejé de prestar atención a todo aquello que fuera negativo. También pienso que hablar sobre mi lucha tiene más de positivo que de negativo, en el caso contrario no lo haría”, aseveró.