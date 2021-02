Demi Lovato tiene daño cerebral después de la sobredosis que sufrió

Demi Lovato revela que tiene daño cerebral después de sufrir 3 derrames cerebrales y un ataque al corazón luego de una sobredosis. Esta información fue revelada el miércoles después del estreno del trailer de “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, que se transmitirá por YouTube el 23 de marzo.

En el documental Lovato abre su corazón y relata todo lo sucedido antes y después de su sobredosis de drogas en 2018. Este trágico evento casi le cobra la vida a la artista.

El trailer da un primer vistazo a lo que enfrentó la cantante de 28 años después de ser hospitalizada. También revela que tuvo tres derrames cerebrales y un infarto mientras estuvo hospitalizada.

El documental muestra las entrevistas realizadas a la madre y padrastro de Lovato, a su hermana, al igual que a sus amigos. Todos hablan sobre los momentos que llevaron a la cantante a la sobredosis. Uno de los entrevistados sorpresa es la gran estrella musical Elton John, quien también padeció de adicciones durante su larga carrera.

En la presentación de su documental Lovato habla sobre los efectos que la sobredosis tuvo en su cuerpo físicamente y emocionalmente. “Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil, porque tengo puntos ciegos en mi visión”, dijo a los periodistas según revela People. “Y también durante mucho tiempo me costó mucho leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después, porque mi visión estaba muy borrosa”.

“Me enfrenté a muchas de las repercusiones y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro”, agrega. “Estoy muy agradecida de ser alguien que no tuvo que hacer mucha rehabilitación. La rehabilitación vino del lado emocional”, comenta.

“Fue un viaje doloroso, y miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada”. “Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy”, agrega. “Y estoy muy orgullosa de que la gente lo vea en este documental”, concluye Lovato.