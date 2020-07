Demi Lovato y Max Ehrinch anuncian su compromiso después de varios meses de relación. La pareja formalizó su compromiso en la playa de Malibú en una romántica petición de mano al atardecer.

El actor pidió la mano de Demi en Malibu, California y como símbolo de su amor le obsequió un anillo de diamantes del joyero, Peter Marco.

La romántica petición de mano

La intérprete de “Sorry not sorry” compartió las imágenes de su compromiso en su cuenta de Instagram, junto con un sentido mensaje para su pareja. Lovato, de 27 años, comparte sus sentimientos al dar “el sí” al hombre que le ha ayudado a convertirse “en una mejor versión de sí misma”.

“Cuando era una niña pequeña, mi padre biológico siempre me llamó su “pequeña pareja”.. “Y ahora esa palabra me hace perfecto sentido de nuevo, porque desde hoy seré oficialmente la pareja de alguien @maxehrich”, escribe Demi.

“Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma”, comparte Lovato en Instagram.

La actriz le expresa a su ahora prometido lo feliz que está de comenzar una familia y vida a su lado: “Te amo por siempre amor. Mi pareja. Brindo por nuestro futuro!!!”.

Demi aprovechó para agradecer a Angelo Kritikos, el fotógrafo, por esconderse detrás de unas rocas para captar tan hermosas imágenes.

Demi y Max han tenido un romance muy privado

Aunque la pareja ha sido muy hermética con su relación, en abril les vio saliendo a hacer compras de alimentos en un mercado de Los Ángeles. Y según información de People, han estado en cuarentena juntos durante la pandemia de COVID-19.

También hicieron una aparición como pareja en el video de Justin Bieber y Ariana Grande “Stuck with U”. En el video Lovato y Ehrich comparten un beso, mientras bailan al compás de la música.

Parece que Lovato ha encontrado la estabilidad después de haber pasado por épocas difíciles de adicción a las drogas, trastornos alimenticios y una sobredosis en 2018.