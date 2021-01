Demi Moore reaparece y sus fans se preguntan ¿qué se hizo en el rostro?

La estrella de Hollywood Demi Moore lució irreconocible al reaparecer en un desfile de moda. La actriz abrió la pasarela de la firma Fendi, durante la Semana de la Moda de París el miércoles.

La actriz sorprendió a sus fans mientras caminaba por la pasarela con una camisa negra con un escote pronunciado y unos largos pendientes tamaño maxi. Muchos de sus seguidores aseguran que Moore se realizó una cirugía plástica en el rostro, lo que hizo que sus pómulos luzcan extra definidos.

“No se parece en nada a Demi Moore” aseguran sus fans

Varios fanáticos publicaron Twitter sus opiniones acerca del nuevo rostro de la actriz. Uno de ellos escribió: “No se parece en nada al rostro de Demi Moore. “

I love Demi Moore but what in the world happened to her face 🤧🥺😭 Don't tell me its just contouring coz it's not. 😳 pic.twitter.com/d1o1hPjQJl — ᴄʜɪɴɢ ✌︎♡︎☺︎︎ (@_nurseflamingo) January 28, 2021

Otro fanático escribe: “Amo a Demi Moore pero, ¿qué rayos le pasó a su rostro? No me digan que es sólo el uso de maquillaje de contorno porque no lo es”

Demi Moore appears in Paris looking nothing like Demi Moore. pic.twitter.com/bZo8Wgbqhx — Mike Sington (@MikeSington) January 28, 2021

Para Moore, participar en este desfile fue un sueño cumplido

La actriz de 58 años participó en el Desfile de alta costura de Fendi, primavera-verano 2021. La colección, fue diseñada por Kim Jones para aquella firma italiana. Además de Moore, participaron en la pasarela “top models” como Naomi Campbell, Bella Hadidi, Kate Moss y quien fue acompañada de su hija Lila.

Esta experiencia fue un sueño cumplido para Demi, puesto que publicó en Instagram un video de su participación y aprovechó para agradecer la oportunidad de participar en el desfile.

“Cumpliendo un sueño adolescente … ¡Gracias Kim Jones por invitarme a abrir el show de Fendi SS21 !Felicidades por un debut tan hermoso y mágico!”, ha escrito la protagonista de “Ghost”.