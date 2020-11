La demócrata Deborah Ross fue elegida para un escaño abierto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Carolina del Norte.

Ross recibio 308,458 votos (63%). Sus oponentes Alan Swain y Jeff Matemu recibió 170,376 (34.8%) y 10,568 (2.2%), respectivamente.

Las prioridades de Deborah Ross

Igualdad y Justicia

He pasado mi carrera luchando por la igualdad, la justicia y el progreso. Vine a Carolina del Norte para asistir a la escuela de leyes y luego me convertí en abogada, defensora de los derechos civiles y legisladora estatal. Como líder progresista en Raleigh, trabajé para aprobar el primer proyecto de ley de discriminación contra los perfiles raciales del Sur, luché para reformar los programas de justicia juvenil, aprobé leyes para expandir los derechos de voto y me opuse a leyes que llevarían a nuestro estado hacia atrás, incluida la Enmienda Uno. En el Congreso, seguiré luchando por la justicia y los derechos de todas las personas.

Acceso a atención médica asequible

A raíz de una pandemia mundial, nuestra lucha por una atención médica asequible y accesible es más importante que nunca. El impacto desproporcionado del coronavirus en las comunidades minoritarias y pobres nos recuerda que nuestro sistema de salud actual no atiende a todos los estadounidenses. Nadie debería tener que decidir entre cuidados que salvan vidas o pagar las facturas del hogar; sin embargo, muchos habitantes de Carolina del Norte se enfrentan a esta elección todos los días. Necesitamos líderes que den un paso al frente y pongan la salud de nuestros ciudadanos en primer lugar.

Es por eso que apoyo la creación de una opción pública integral para el seguro médico, asegurando que todas las personas tengan un acceso asequible y equitativo a la atención. No podemos volver a los días en que las compañías de seguros dirigían el programa. He trabajado con éxito para exigir que las empresas de atención médica cubran servicios básicos como anticoncepción, salud mental y tratamiento del autismo. Ayudé a expandir la cobertura para la atención médica infantil y luché para expandir la cobertura de Medicaid para más de 500,000 residentes de Carolina del Norte sin seguro y brindar alivio a nuestros hospitales rurales que enfrentan cierres.

En el Congreso, continuaré dando prioridad a la atención médica al proteger la cobertura para personas con afecciones preexistentes, ampliar el acceso a la atención y reducir el costo de los medicamentos recetados. Pagar los medicamentos y la atención que necesita no debería ser un asunto partidista.

Educación y oportunidad

K-12

Creo que una educación de calidad es la clave del éxito. Por eso, como abogado y legislador estatal, luché por una educación pública de calidad para todos los estudiantes, trabajando para reducir el tamaño de las clases, aumentar el salario de los maestros y aumentar la inversión en la educación de la primera infancia. El gobierno federal juega un papel importante para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación pública de alta calidad. Si bien los estados pueden financiar la educación pública en varios niveles, el gobierno federal proporciona fondos críticos a las escuelas de bajos ingresos para garantizar que no solo los estudiantes ricos reciban una educación pública de alta calidad, sino especialmente las escuelas de Título I y los estudiantes atendidos por el almuerzo gratuito y reducido. programa. Sin embargo, el gobierno federal debe hacer más.

En el Congreso, daré prioridad a la inversión en los maestros y el aula, asegurando el financiamiento para la infraestructura y la tecnología de la escuela. Debemos asegurarnos de que todos los niños tengan la oportunidad de triunfar.

Asequibilidad universitaria

Muchos habitantes de Carolina del Norte se enfrentan a una abrumadora deuda de préstamos estudiantiles justo cuando ingresan a la fuerza laboral. Vivimos en una economía global y cambiante y los habitantes de Carolina del Norte necesitan las habilidades para competir para que podamos seguir haciendo avanzar nuestra economía. Es por eso que luché y gané cambios en nuestro código tributario que facilitaban a las familias ahorrar para la universidad cuando yo era legislador estatal.

En el Congreso, daré prioridad a las propuestas de sentido común para abordar la asequibilidad universitaria, incluido un aumento en la concesión máxima de la Beca Pell, brindando acceso a los estudiantes graduados y profesionales para acceder a préstamos subsidiados, poniendo un límite a las tarifas de cobranza cobradas a los prestatarios que han incumplido sobre sus préstamos y condonación de préstamos. También lucharé contra los prestamistas e instituciones que hacen falsas promesas y defraudan a nuestros estudiantes.

Retirarse con dignidad

Nuestros adultos mayores se han ganado el Seguro Social y Medicare durante su vida de arduo trabajo, y trabajaré para proteger la seguridad económica de la que dependen tantos habitantes de Carolina del Norte. En el Congreso, daré prioridad al fortalecimiento del Seguro Social y lucharé contra cualquier intento de convertir Medicare en un programa de cupones. La próxima generación tiene muchas obligaciones financieras en competencia y se beneficiará de la estabilización de Medicare y el Seguro Social. Los recortes de impuestos sesgados hacia los millonarios aumentan de manera irresponsable el déficit en un momento en el que necesitamos inversiones en seguridad de jubilación para nuestros adultos mayores, atención médica, educación e infraestructura. Buscaré un presupuesto responsable en el Congreso que satisfaga las necesidades de los habitantes de Carolina del Norte de todas las edades y ayude a garantizar una jubilación segura para todos nosotros.

Apoyando nuestra economía y trabajadores

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve lo importante que es para las pequeñas empresas y los trabajadores que han perdido sus trabajos o horas recibir ayuda para superar estos tiempos difíciles. Como legislador estatal durante la Gran Recesión, abogué por un crédito tributario por ingresos del trabajo destinado a devolver el dinero de los impuestos a las familias trabajadoras, apoyé el aumento del salario mínimo y patrociné la legislación de licencia por enfermedad pagada. También apoyé las exenciones fiscales para las pequeñas empresas y aprobé leyes que estimulan el desarrollo económico en Raleigh. Siempre he sido un defensor de los trabajadores y estoy orgulloso de contar con el apoyo de trabajadores y sindicatos. Debemos dar prioridad a nuestros trabajadores y pequeñas empresas mientras reconstruimos nuestra economía, asegurándonos de que los dólares de ayuda vayan a las pequeñas empresas y familias trabajadoras que más lo necesitan.

Lucha contra el cambio climático

El cambio climático es una de las amenazas más inminentes que enfrenta nuestro país y debemos tomar medidas inmediatas para abordarlo. He sido un campeón en temas ambientales y climáticos, votando repetidamente para proteger nuestra tierra y agua para las generaciones futuras. Como legislador estatal, voté para apoyar la energía limpia, oponerme al fracking y abordar el cambio climático en Carolina del Norte. Debemos modernizar nuestra red eléctrica para aumentar la distribución de energía renovable y debemos crear incentivos para acelerar el almacenamiento de baterías para recursos renovables intermitentes. Estas medidas reducirán nuestra necesidad de utilizar combustibles fósiles para obtener energía. Ayudé a hacer crecer el sector de energía limpia del estado, creando decenas de miles de puestos de trabajo en nuestro estado, y en el Congreso, continuaré priorizando y combatiendo lo que se ha convertido en una crisis internacional y hacernos avanzar.

Derechos de la mujer y salud reproductiva

Con demasiada frecuencia, a las mujeres se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo. Como representante del estado, copatrociné la Ley de Igualdad Salarial de 2013 que pedía la igualdad de salario para las mujeres en Carolina del Norte. El proyecto de ley habría permitido que las mujeres en la fuerza laboral recibieran un pago retroactivo por hasta dos años y prohibido las represalias contra los empleados que buscan un salario igual. Este tipo de protecciones debe tener prioridad en el Congreso y trabajaré para que se aprueben.

Además, ningún político debería interponerse entre los proveedores médicos y sus pacientes. Es por eso que he trabajado durante décadas para proteger el acceso al aborto, como abogada y legisladora, y en el Congreso daré prioridad a luchar por el acceso a la salud y la atención reproductiva de calidad.

Infraestructura

Muchas de nuestras comunidades luchan con la conexión. Tenemos carreteras y puentes en mal estado y demasiada gente se ha quedado fuera de la superautopista de la información sin acceso a banda ancha. Una de las formas más rápidas de ayudar a nuestra economía a recuperarse, aumentar las oportunidades y crear puestos de trabajo es invertir en proyectos de infraestructura. Cuando comencé como abogado, me especialicé en la ley de bonos municipales para ayudar a los gobiernos locales a financiar programas de obras públicas e infraestructura crítica. Continué trabajando para nuestra agencia de tránsito regional con la misión de mejorar las opciones de transporte público en una región que está experimentando un rápido crecimiento y cambio demográfico. En el Congreso, trabajaré para ayudar a impulsar la inversión en los proyectos de transporte e infraestructura del futuro y aumentar las opciones de energía renovable en la búsqueda de un futuro más libre de carbono.

Reforma migratoria integral

Nada es más importante para mí que mantener a todas las familias seguras y protegidas. Estoy dispuesto a considerar cualquier propuesta de sentido común sobre cómo hacer que nuestro país sea más seguro, pero el control fronterizo no requiere un muro físico. Demonizar a los inmigrantes y recurrir a la política de generar miedo no hace nada para mantenernos a salvo y solo sirve para dividirnos. Quienes cruzan nuestras fronteras deben ser tratados con humanidad.

En el Congreso, debemos dejar de lado las diferencias partidistas para reformar nuestro sistema de inmigración de una manera que proteja nuestra frontera y satisfaga las necesidades económicas de nuestro país, al tiempo que brinda un camino justo hacia la ciudadanía y mantiene unidas a las familias.