El piloto de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, se llevó la victoria en la carrera de NASCAR este jueves en Kansas Speedway, resultado que no sorprende debido al gran desempeño que ha tenido el piloto desde el inicio de temporada en Daytona.

Denny Hamlin expresó lo difícil que es estar dentro de los primeros cinco puestos cada semana.

“Podemos ganar cualquier semana y eso es algo difícil de conseguir”, dijo Hamlin.

Su compañero de equipo y actual campeón de NASCAR Series Cup, Kyle Busch, terminó en 12 lugar y no ha ganado en lo que va de la temporada 2020.

.@DennyHamlin has his FIFTH WIN of 2020!

He kicks off the second half of the @NASCAR season in victory lane at @KansasSpeedway! pic.twitter.com/y18K0Masob

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 24, 2020