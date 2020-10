Quizá el encierro, el no tener contacto con el exterior, el tener medidas estrictas en la nueva normalidad y el aumento de trabajo desde casa, sacan lo peor de una persona en algún momento.

Es cierto, nadie está exento de explotar por las frustraciones, agobios, problemas y demás cosas que podrían llegar a nuestra vida, pero a pesar de esto, la cordura siempre tiene que reinar en la vida pública.

Esto no lo hizo la profesora Norma de la secundaria “Profesor Federico Berrueto Ramón”, ubicada en Saltillo, Coahuila, quien insultó a sus alumnos mientras calificaba algunos de sus trabajos que habían entregado horas antes.

“Pinches huercos, no me entregan nada, ni mad…”, dice la profesora en un video que circula en redes sociales.

El audio se escucha debido a que la Profesora Norma olvidó apagar su micrófono, por lo que alumnos y algunos padres de familia la escucharon y denunciaron ante las autoridades escolares.

El colegio es uno de los de mayor prestigio en la capital de Coahuila, por lo que la Secretaría de Educación Pública del Estado, a cargo de Higinio González Calderón, inició una investigación por este caso.

Al parecer, la docente hablaba con un amigo por teléfono y se quejaba del rendimiento que tenían los alumnos al no entregar completos sus trabajos.

“No’mbre pero pinches huercos no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandado (los trabajos) todos hechos un desmadre”, dijo.