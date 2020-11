En Carolina del Norte existe una buena cantidad de ciudadanos que hablan español, es por eso que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) brindará atención en ese idioma en su página oficial.

El organismo actualizó su sitio web ePASS para que sea compatible con dispositivos móviles que incluyen una opción al español.

Así, con la modificación del portal de solicitud en línea para Medicaid y Servicios de Alimentos y Nutrición (conocido por sus siglas en inglés como FNS), se provee acceso a la información del programa en español.

Con la adecuación, se contará con la posibilidad de completar todos los procesos de solicitudes en español en línea.

Algo que anteriormente solo era posible mediante un formulario en papel.

“Eliminando las barreras del idioma, esto ayuda a satisfacer las necesidades de una población más amplia mientras se continúa apoyando la práctica de medidas de distanciamiento social”, dijo el secretario adjunto de NCDHHS, Dave Richard.

“Todo el proceso de solicitud se puede realizar desde la seguridad y la comodidad del hogar”, continuó el directivo, de acuerdo con el comunicado de prensa.

➡️ Get vaccinated to help fight the flu.

➡️ Wear a mask, stay 6 feet apart, & wash your hands to help stop the spread of COVID-19.

Find out where you can get your flu vaccination at https://t.co/oXESIP63qE pic.twitter.com/bc2qQvFKbT

— NCDHHS (@ncdhhs) November 12, 2020