El Departamento de Salud del condado de Rowan fue evacuado temporalmente el martes 12 de enero mientras los oficiales investigaban dos paquetes sospechosos, según la policía de Salisbury.

El incidente comenzó poco después de las 10:30 am cuando un hombre dejó dos paquetes en el departamento de salud en E. Innes Street en Salisbury.

Según los informes, el hombre le dijo al personal que los paquetes eran “importantes y valiosos” y que tenía que dejarlos allí. Dejó los paquetes y luego salió corriendo por el estacionamiento, dijeron las autoridades.

Luego, los oficiales evacuaron el edificio y cerraron el estacionamiento del departamento de salud.

La policía de Salisbury escribe en Twitter: “EVITE LA ZONA: Tanto Faith Road como Innes Street han sido cerradas desde Avalon Drive hasta Jake Alexander Blvd, ya que estamos investigando dos paquetes sospechosos que, según los informes, fueron entregados al Departamento de Salud del condado de Rowan.”

AVOID THE AREA:

Both Faith Road and Innes Street have been shut down from Avalon Drive to Jake Alexander Blvd, as we’re investigating two suspicious packages that reportedly were dropped off at the Rowan County Health Department. pic.twitter.com/55Hs4f5GeZ

— SalisburyPD (@SalisburyNCPD) January 12, 2021