La Depresión Tropical número 15 se formó este lunes frente a la costa de Carolina del Norte, pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que se tiene previsto que no toque tierra.

El fenómeno registró vientos máximos de 35 mph, con ubicación a 190 millas al sur-suroeste de cabo Hatteras. La Depresión Tropical número 15 se desplaza hacia el noreste, alejándose de la Costa de Carolina del Norte a 12 millas por hora.

Tropical Depression Fifteen has developed offshore of the coast of the Carolinas. This system is expected to remain offshore and begin to move away from the coastline on Tuesday, with only some slight strengthening expected. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/WzcZ1ESxKo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2020