Dereck Chauvin, acusado por muerte de George Floyd sale de prisión bajo fianza

The Associated Press ( AP ) informó el 7 de octubre que Dereck Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis acusado por acabar con la vida de George Floyd, salió de prisión bajó fianza.

AP indicó que documentos de una corte señalan que Chauvin pagó una fianza de $1 millón para ser liberado de la prisión.

Chauvin es el oficial de policía que en el video de la muerte de Floyd, aparece practicando un estrangulamiento al afroamericano con su rodilla.

AP también señaló que los otros tres oficiales acusados por la muerte de Floyd salieron de la cárcel previamente tras pagar una fianza de $750 mil.

Ahora, los cuatro acusados esperan en libertad el juicio por los cargos de los que se les acusa tras el fallecimiento del afroamericano bajo su custodia.

Se prevé que el juicio de los ex oficiales de policía se realice en marzo de 2021. Asimismo, el juez sopesa una solicitud de que sean juzgados por separado.

George Floyd

George Floyd murió a manos de Dereck Chauvin el 25 de mayo de 2020. Los otros tres policías acusados por el crimen acompañaban la operación en la que Floyd fue detenido.

En el video de la muerte del afroamericano se ve como Chauvin le gritaba: ¡Levántate y móntate en el carro! y Floyd no podía hacerlo porque la rodilla del policía en su cuello lo asfixiaba. El afroamericano gritó al menos 15 veces que no podía respirar y también dio un alarido llamando a su madre.

George Floyd, nativo de Carolina del Norte, se suma a las personas que murieron a manos policías en Estados Unidos y, además, era uno de los desempleados generados por la pandemia, según BBC .

Black Lives Matter

La muerte del afroamericano generó protestas alrededor del país que han pervivido durante 2020 mediante el movimiento Black Lives Matter. Las protestas se encienden de nuevo cada vez que se conoce un nuevo caso de muertes a manos de policías.

Las protestas posicionaron nuevamente el debate sobre el racismo sistémico en Estados Unidos y se han convertido en uno de los temas más abordados de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Otras fallecidos que han generado protestas en Estados Unidos en 2020 han sido Daniel Prude y Breonna Taylor. Por su parte, los disparos contra el afroamericano Jacob Blake, también produjeron protestas que fueron atacadas por civiles armados, ocasionando nuevas muertes.

Muertes a manos de policías en Estados Unidos

Mapping Police Violence indica que el 99% de los oficiales involucrados en la muerte de personas no reciben cargos judiciales en su contra.

Por ello, Derek Chauvin y los otros tres policías acusados por el caso de Floyd entran en el 1% de policías del país que reciben cargos por estos asesinatos.

Existen diversas propuestas para reducir las muertes a manos de policías que son un fenómeno que también ha afectado a la comunidad latina.