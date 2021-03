Derek Chauvin: testigo habla en juicio sobre muerte de George Floyd

El juicio a Derek Chauvin inició el 29 de marzo en Minneapolis, Minnesota, llevando al estrado a los primeros testigos de la muerte de George Floyd, por la que se le acusa a Chauvin.

Algunos edificios gubernamentales en el centro de Minneapolis estaban rodeados con barricadas temporales de hormigón y metal, mientras que fuera del juzgado, manifestantes se reunieron a la expectativa por el desarrollo del juicio.

Lee también:

Donald Williams, un exluchador que se encontraba entre las personas que presenciaron la muerte de Floyd hizo un testimonio indicando que creía que Chauvin se balanceó varias veces con su rodilla sobre el cuello de Floyd para incrementar la presión asfixiante.

Asimismo, Williams aseguró en el juicio que le gritó a Derek Chauvin que le estaba bloqueando el flujo sanguíneo al afroamericano quien terminó muriendo bajo su rodilla.

No se movió, no habló, no había vida en sus movimientos corporales,

relató Williams sobre el estado de Floyd una vez que su respiración se volviera lentamente entrecortada hasta morir.