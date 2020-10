La astrología puede ayudar a reconocer si tu pareja forma parte de esta lista de signos zodiacales más infieles. Esto es particularmente útil porque hay comportamientos de hombres y mujeres que vienen dados por los astros.

Entender las relaciones amorosas son muy complicadas. Pero, de vez en cuando vale la pena aplicar un análisis más allá de lo terrenal que nos ayude a saber dónde estamos pisando.

Si tienes dudas acerca de la fidelidad de tu pareja, tal vez encuentres una forma de descubrir qué tanta relación tiene su signo zodiacal.

De antemano te decimos que los signos de tierra, es decir, Virgo, Tauro y Capricornio son los que se salen de este listado absolutamente, siendo los más fieles del zodiaco.

¿Tu pareja tiene uno de estos signos zodiacales más infieles?

En general los principales maestros del engaño, según nos cuenta la especialista en nueva era, Paula Revellado, tendrían que ser los signos de aire, particularmente Géminis, Libra y Acuario. La razón, es que son poco apegados a la estabilidad y le restan importancia a las relaciones formales.

Estos son los signos que tienen la peor reputación y tienen una puerta abierta a la infidelidad.

Géminis

Las personas de este signo encabezan la lista por su cualidad de distracción. Además, son muy abiertos a querer explorar y mantener viva la llama del amor, así como a estar sumergido en la emoción y las sorpresas. Esto hace que si tienen algún vacío qué llenar en su relación, no dudan en buscarlo por fuera.

Libra

El principal problema de estas personas es que les rodea la indecisión. También son muy inseguros, por lo que aun teniendo al amor de su vida al lado podrían no reconocerlo y seguir buscando.

Acuario

No se anclan fácilmente a una relación. A falta de compromiso les resulta fácil danzar en el camino de la multiplicidad a veces sin darse cuenta.

Signos zodiacales más infieles que juegan con fuego

Por otro lado, los que se rigen por el elemento del fuego, como su nombre lo dice, no temen quemarse de vez en cuando. La característica general que los lleva a ser infieles es que son muy pasionales, además les encanta ser admirados, así que probablemente tengan más tendencia a la infidelidad. De este grupo destaca:

Sagitario

En medio de la pasión que les rodea en la vida no tienen miedo a caer en la tentación que tengan en su camino. No les gusta estar amarrados y por ello buscan su libertad cuando la necesitan.

No te dejes engañar por las mansas aguas del zodiaco

Y entre la calma aparente del agua también aparecen dos signos a los que les gusta explorar y dejarse llevar por sus cualidades más resaltantes.

Escorpion

Normalmente son personas sensuales, por lo que atraen fácilmente y puede que se dejen llevar por sus instintos. Un detonante de su infidelidad es dudar que su pareja le engaña; si esto ocurre querrá jugar el mismo juego.

Cáncer

Viven en un mundo donde la coquetería está al mando. Pero, lo que más los lleva a la infidelidad, es que se lanzan en la búsqueda de la persona ideal, por lo que experimentan hasta encontrarla. Lo bueno es que son tan cristalinos que cuando engañan no suele pasar mucho tiempo para que lo descubras. Y si no lo descubres ellos mismos son capaces de contártelo porque no son de los que quieren ir rompiendo corazones.