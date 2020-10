Descubre los secretos de moda de Emily in Paris

¿Quieres descubrir los secretos de moda de la serie de Netflix, Emily in Paris? Los amantes de la moda están enamorados de cada uno de los looks de Emily, la protagonista.

Emily Cooper, papel protagonizado por Lilly Collins, hace del mundo su pasarela en cada uno de los capítulos de la serie. Aquí te platicamos más acerca de la creadora de su look fashionista.

Los looks de Emily in Paris fueron creados por la estilista de Sex and the City

El secreto de los looks es de Patricia Field, estilista de la serie. La estilista es famosa por crear también los vestuarios de la serie Sex and the City.

Te puede parecer una serie cargada de clichés o una divertida comedia con la que simplemente desconectar pero hay algo que queda claro: Emily in Paris deslumbra con un cuidadoso vestuario.

Patricia Field, es la estilista que convirtió en un ícono de estilo al personaje de Carrie Bradshaw en Sex and the City. También se encargó de los vestuarios en el film de El Diablo viste a la moda.

“Siempre he intentado crear looks originales, que no fueran lo mismo de siempre, pero también tengo una fijación por hacer felices a los actores que visto”, cuenta Field en entrevista para Telva.

“Emily, como hacía Carrie, mezcla colores y prints sin miedo. Todo lo que lleva es inesperado. Y, sobre todo, siempre hay algo que no va en el outfit, lo que le da un aire decididamente cool”, confiesa Patricia.

El secreto de Emily: ser una chica con estilo propio

En el caso de Emily, la estilista quería dotarla de su propio estilo y ciertas manías. Como bien sabemos, Carrie Bradshaw tenía una fijación con los zapatos. Es por eso que ahora Fields dotó a Emily de su propia manía: las chaquetas. “Emily crea sus propios looks y después añade una chaqueta que le da ese toque auténtico. También juega mucho con los cinturones para marcar silueta”, comenta Field.

La estilista más famosa de la pantalla comparte un truco de estilo con las amantes de la moda: “Experimenta sin miedo. Saca prendas de tu armario y póntelas como no lo has hecho nunca. Y te vas a sorprender. Pero es importante para eso tener confianza en ti misma y un sentido de la estética. No valen los miedos”, concluye.

Con información de Telva