Descubren nueva especie de Ballena; está en peligro de extinción

El planeta Tierra está en constante cambio, si bien la naturaleza de las cosas es no quedarse estáticas y adaptarse, la naturaleza es sabia y aplica estos conceptos en todas las especies vivas de este mundo.

De esta forma, los seres de este planeta cambian, se adaptan y se transforman según el ecosistema donde se encuentren. Así, podemos encontrar nuevas especies que se desarrollan en hábitats ya conocidos.

Los Investigadores de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informaron que identificaron en el Golfo de México una nueva especie de ballena barbada, un mamífero que no tiene registro hasta el momento de ningún tipo.

Lo único malo de este descubrimiento es que este mamífero está desde ya en peligro de extinción, debido al escaso control de la pesca que hay en la zona.

De acuerdo con los investigadores, quienes informaron por medio de un comunicado este descubrimiento, esta nueva especie de ballena fue apodada “Rice”, en honor al biólogo estadounidense Dale Rice, quien reconoció esta nueva especie de ballena.

Según los investigadores, al principio se creía que estos animales eran solamente una subespecie de la ballena de Bryde; luego de realizar exámenes morfológicos y genéticos a un ejemplar que apareció varado en una playa de Florida en 2019, se dieron cuenta que tenía características diferentes a las de otras especies.

Una de las diferencias más acentuadas está en el cráneo de esta nueva especie de ballena, en la “Balaenoptera ricei”. Además pudieron saber que estos ejemplares se alimentan por filtración, pueden pesar hasta 30 toneladas y crecer 13 metros de largo.

Researchers believe they have identified a new whale species in the Gulf of Mexico, the Rice's whale, which can grow up to 42 feet. There are believed to be fewer than a hundred left.https://t.co/ED7oYV8Tq4

— NPR (@NPR) January 31, 2021