Desfile de Día de Gracias de Macy´s: ¿dónde lo puedes ver?

Con el lema: “Vamos a festejar juntos desde casa”, se llevará a cabo este año el Desfile de Día de Gracias de Macy’s. Esto con la idea de traer alegría navideña esta temporada a todos los hogares. Aunque no habrá público en las calles de Nueva York durante el desfile, se espera un lindo espectáculo lleno de sorpresas.

¿Dónde podrás ver el Desfile de Día de Gracias?

El desfile anual del Día de Gracias de Macy’s se transmitirá por NBC y por Telemundo el jueves 26 de noviembre a las 9 a.m. El evento seguirá hasta el mediodía.

Este año el desfile se ha reinventado para convertirse en un evento únicamente para la televisión y sin audiencia en vivo.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Dado que no marcharemos por las calles de Nueva York este año, el único lugar para ver todas las actuaciones, globos gigantes y fabulosas carrozas será desde la comodidad y seguridad de su hogar”, anunció Macy´s.

Para evitar reunir grandes multitudes de espectadores a lo largo de la ruta tradicional se decidió acortarla. También se redujo el número total de participantes en aproximadamente un 75% . Macy´s anunció que todos los participantes mantendrán la distancia social durante las actuaciones y usarán máscarillas faciales y equipo de protección personal adicional según su participación.

¿Quienes participarán en el desfile de Macy´s?

El elenco anunciado para el 26 de noviembre tiene como protagonistas a las Radio City Rockettes. También se presentarán el elenco de Obras de Broadway como Mean Girls, the Musical, Hamilton y Ain’t Too Proud: The Life and Times of The Temptations.

Entre los artistas individuales que se presentan son Dolly Parton, Patti Labelle, Bebe Rexha, Keke Palmer, la ex cantante de Fifth Harmony Ally Brooke, Sofia Carson y Lauren Alaina.

Como siempre, Santa Claus estará presente al final del desfile, para para dar inicio a la temporada navideña.

“Durante casi 100 años, el Desfile del Día de Gracias de Macy’s ha dado el inicio oficial de la temporada navideña en los Estados Unidos. Bajo los desafíos únicos de estos tiempos incomparables, sentimos que era importante continuar con esta preciada tradición estadounidense”, dijo Macy´s en un comunicado.