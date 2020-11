El Director de la Policía Municipal de Benito Juárez en Cancún, Eduardo Santamaría, fue destituido de su cargo, después que policías de ese municipio dispararan al aire para dispersar una marcha feminista.

Oficiales de policía reprimieron la marcha, en su mayoría de mujeres, quienes estaban exigiendo el esclarecimiento del feminicidio contra Bianca Alexis de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado este lunes.

Las manifestantes se reunieron en las afueras el ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez y tras protestar por varios minutos, algunos oficiales comenzaron a disparar al aire, por lo que la concentración se tuvo que dispersar.

Al menos se registras una decena de personas heridas, dentro de los que se encuentran cuatro periodistas que cubrían la manifestación y que fueron agredidos por los agentes. Incluso se habla que algunos tendrían heridas de bala.

La Alcaldesa, Mara Lezama, informó que separó del cargo al Director de la Policía para investigar los hechos, aunque Santamaría aseguró que él no dio la orden; sin embargo, se continuará buscando esclarecer los hechos para deslindar responsabilidades.

Aunque en un video publicado por el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se señala al destituido mando de la policía como el responsable de dar la orden.

“Sabemos que en esta acción participaron varios policías municipales más, ante tal situación en tanto se llevan a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía, es necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, dé de baja de inmediato a los funcionarios involucrados“.

Por su parte, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se se investiguen los hechos y se castigue a los culpables.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos“.