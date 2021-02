Destruyen 1,160 dosis de vacuna Pfizer por error humano

La crisis de vacunas en el mundo siempre puede ponerse peor, pues un error humano puede hacer que se pierdan grandes números, como sucedió en Florida, donde un trabajador ocasionó que se perdieran 1,160 dosis de la vacuna de Pfizer.

Y es que según reportó Ari Hait, reportero de WPBF-TV, en el condado de Palm Beach en Florida, uno de los encargados de la vacuna apagó accidentalmente el refrigerador donde estaban las vacunas, por lo que quedaron inservibles.

El Heatlh Care Distric explicó que en el interior del refrigerador había 232 viables con un total de 1, 160 dosis de la vacuna creada por Pfizer y BioNTech. Uno de los encargados apagó el aparato y cuando se dieron cuenta del error ya era demasiado tarde, por lo que las vacunas dejaron de ser utilizables y tuvieron que ser destruidas.

More than 1100 doses of the Pfizer vaccine had to be destroyed in Palm Beach County because they got too warm.

The Health Care District says it was all human error. Someone accidentally turned off the power to the refrigerator.

Here’s their full statement. @WPBF25News pic.twitter.com/197IXdUCbI

— Ari Hait (@wpbf_ari) January 30, 2021