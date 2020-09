A raíz de que comenzó la crisis económica en Estados Unidos causada por la pandemia de coronavirus. Millones de personas han solicitado el Seguro de Desempleo; sin embargo, se han reportado que miles de solicitudes fueron falsificadas.

La Policía de Beverly Hills (BHPD) anunció este miércoles que desde el pasado 3 de septiembre ha capturado a 44 personas por falsificación de solicitudes de Seguro de Desempleo en los Los Ángeles, California.

El Departamento de Policía de Beverly Hills confiscó 129 tarjetas de débito con beneficios de seguro de desempleo obtenidas ilegalmente. La suma de los estímulos económicos era de 2,5 millones de dólares.

The BHPD recovered a total of 129 fraudulent @CA_EDD credit cards with a value of over $2.5 million dollars. If you're receiving unsolicited correspondence from EDD, please contact your local police department. https://t.co/ckMFDU1SOH pic.twitter.com/jvue8UlfFO

— Beverly Hills Police (@BeverlyHillsPD) September 17, 2020