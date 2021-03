Los clientes piensan que el dinero en un banco es un lugar seguro, ya sea para invertir, pedir un préstamo o para ahorrar, pero la realidad es que hay decenas de personas que sólo piensan en cómo defraudar a una institución o hasta las personas que depositan su confianza en la institución financiera.

Como el caso de un adulto mayor, de nombre Gerardo N. quien decidió colocar su pensión en una institución financiera, la cual, le ayudaba para sufragar sus gastos el resto de su vida y algunas deudas que tenía.

Pero un día se encontró con que su cuenta no tenía fondos suficientes, así es, habían transferido todos sus ahorros a otra cuenta y no pudo hacer nada, porque las autoridades no lo atendieron debido a la pandemia y terminó por suicidarse debido a las preocupaciones.

Detienen a empleada de banco por fraude; cliente se suicida por perder su dinero

La institución financiera es Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego y resulta que una mujer que laboraba en la empresa de nombre Abigail N. y su novio, Ricardo N. cometieron el fraude que derivó en la muerte del hombre.

La @FiscaliaEdomex detuvo a ejecutiva de Banco Azteca y a su pareja por su presunta responsabilidad de fraude, en el que robaron 1 millón 10 mil pesos a un hombre jubilado, quien al no poder recuperar su dinero, se suicidó el 20 de febrero. pic.twitter.com/WyfWCNL9Bk — Emeequis (@emeequis) March 17, 2021

La FGJEM informó que ambas personas ya fueron detenidas, pero Abigail N. era Ejecutiva de dicha institución bancaria, en el municipio de Huehuetoca.

La dependencia, dijo que la detención de esta pareja fue realizada derivado de un trabajo de investigación de campo realizado por policías ministeriales, luego de que el pasado mes de febrero se tuvo conocimiento sobre el suicidio del hombre dueño de la cuenta en este municipio.

Antes de su muerte, el hombre escribió un mensaje póstumo donde dejó escrito que había decidido tomar esa decisión ya que no tenía dinero para subsistir puesto que había sido víctima de un fraude por más de 1 millón de pesos (unos 50 mil dólares), perpetrado por empleados de Banco Azteca.

Entonces, ¿Quién denunció el fraude en la institución bancaria?

La Fiscalía mexiquense, señaló que un familiar de esta persona denunció este fraude ante la Fiscalía Estatal, por lo que la FGJEM llevó a cabo una movilización en las inmediaciones de una sucursal de dicha empresa ubicada en la colonia Centro, en el municipio de Huehuetoca.

"Banco Azteca":

Es tendencia porque una ejecutiva de Banco Azteca y su pareja fueron detenidos por el presunto fraude a un adulto mayor que se suicidó al saber que había perdido sus ahorros. pic.twitter.com/mbXu6W8odU — ¿Por qué es tendencia? (@EsTendenciaPor) March 17, 2021

Al momento de su detención, Ricardo “N” y Abigail “N” tenían en su poder 21 tarjetas de débito propiedad de Banco Azteca, de las cuales ellos no eran los titulares.

Ambas personas fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito, hipótesis de detentar tarjetas auténticas destinada al pago de servicios sin consentimiento de quien esté facultado.

Un pareja paneó todo para dejar en bancarrota al adulto mayor

De acuerdo con la indagatoria iniciada por los hechos referidos, dijo la Fiscalía, se estableció que en el mes de diciembre del año 2019 la detenida y su pareja sentimental planearon disponer de los fondos de una cuenta del hombre, quien tenía 62 años de edad.

Para perpetrar el fraude, la mujer citó a la víctima en el banco supuestamente para descargar una aplicación móvil en su teléfono celular, pero en vez de hacerlo, hizo el movimiento en un teléfono que previamente ella había comprado.

Posteriormente, Abigail N. aperturó una cuenta a nombre de una mujer que ya había fallecido y el día 29 de diciembre de ese año, descargó la aplicación móvil del banco referido en otro teléfono celular de su propiedad.

El 29 y 30 de diciembre de 2019 la detenida traspasó los fondos por las cantidades de 610 mil pesos y 400 mil pesos de la cuenta de la víctima a la cuenta creada por ella y a nombre de la mujer fallecida

Después, su novio se encargó de hacer retiros de esta cuenta falsa y posteriormente trasladó el dinero a su cuenta bancaria.

La pareja ya fue detenida y puestos a disposición ante las autoridades

La FGJEM informó que los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de un Juez, quien los vinculó a proceso por el delito de falsificación y utilización indebida de títulos al portador.

Además de hacer uso indebido de documentos relativos al crédito, hipótesis de detentar tarjetas auténticas destinada al pago de servicios sin consentimiento de quien este facultado, por las tarjetas que tenían en su poder al momento de ser asegurados.

La institución bancaria ya comenzó el procedimiento para reembolsar el dinero a la familia de la víctima, aunque no se sabe si habrá una compensación por los daños y muerte del propietario.

¿Conocen algún caso similar de fraude bancario?