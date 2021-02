Devastador incendio en el sur de Charlotte: “Lo perdimos todo”

Un pequeño niño se encontraba jugando cuando provocó un devastador incendio al sur de Charlotte.

El incendio masivo en una casa adosada con dos alarmas fue causado por el “menor que jugaba con fuego“, según los bomberos.

El desastre comenzó alrededor de las 12:30 de la madrugada del miércoles 17 de febrero.

El lugar donde se detonó el fuego es en Stoney Point Apartments en Block Stoney Point Drive, que se encuentra en Sharon Road West.

Más de 40 bomberos respondieron a los cinco minutos de la llamada.

Vieron fuego intenso y humo saliendo del edificio que de inmediato los puso en alerta.

Según el Canal 9, las llamas saliendo del edificio eran tan altas que los bomberos usaron sus escaleras y mangueras para controlarlo.

Charlotte Fire, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, MEDIC y la Cruz Roja, acudieron al lugar.

En total, las autoridades dijeron que siete casas adosadas resultaron dañadas, pero no se reportaron heridos.

#BREAKING: Charlotte firefighters are battling a huge 2-alarm fire at an apartment complex on Stoney Point Ln in south Charlotte. pic.twitter.com/G7EOQHBpGP

— WSOCTV (@wsoctv) February 17, 2021