Día Mundial de la Diabetes: famosos con este padecimiento

Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, por eso, te hablamos de algunos famosos que tienen esta enfermedad.

Luego de entrar en coma durante la grabación de una película, la actriz Halle Berry fue diagnosticada con diabetes tipo 1, en 1989, a los 22 años.

Comenzó a aplicarse insulina y a seguir una dieta estricta que, de acuerdo con Berry, le permitió revertir la enfermedad y ya no necesitar insulina.

El caso de la actriz de Cat Woman, X-Men y The Call, ha sido controversial al decir que ha podido revertir la enfermedad.

En distintos momentos, la estrella de televisión de 54 años ha hablado sobre la diabetes e incluso ha lanzado aplicaciones para el cuidado de la salud. Este año, Berry conmemoró el Día Mundial de la Diabetes con un anuncio especial:

El protagonista de Forrest Gump reveló en 2013 que fue diagnosticado con diabetes tipo 2.

Durante una aparición en un programa conducido por David Letterman, donde promocionó la cinta Captain Phillips, el actor dijo que los médicos le mencionaron que había pasado de un estado prediabético a tener la enfermedad.

Desde ese día, Hanks cuida su salud manteniendo una dieta estricta. Aquí te recordamos cómo lo informó en su cuenta de Twitter en ese momento:

Yep, I have #2 diabetes. Type 1 is VERY SERIOUS! Type 2 I can manage with good habits. I shall! Hanx

— Tom Hanks (@tomhanks) October 8, 2013