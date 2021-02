Diana Ross reacciona a la muerte de Mary Wilson de The Supremes

La cantante originaria de Detroit y quien formara parte de The Supremes, Diana Ross, lamentó la muerte de Mary Wilson, confundadora del grupo.

The Supremes fue una agrupación de pop y soul estadounidense que estuvo activa entre 1960 y 1970 e integrada por Florence Ballard, Mary Wilson y Diana Ross.

Las tres se conocían de la escuela y formaron su grupo en 1961 en Detroit. Hoy, al enterarse de la muerte de su amiga, Mary Wilson, Diana Ross lamentó el fallecimiento.

I just woke up to this news , my condolences to you Mary’s family ,I am reminded that each day is a gift ,I have so many wonderful memories of our time together “The Supremes ” will live on ,in our hearts 💕

— Ms. Ross (@DianaRoss) February 9, 2021