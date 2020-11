La de Diego Maradona y Fidel Castro es la historia entrelazada de dos revoluciones, una en el futbol y otra en la política.

Tan controvertidos como solo ellos, Maradona y Fidel se conocieron en 1987 y desde entonces mantuvieron una estrecha amistad.

Fidel Castro falleció el 25 de noviembre de 2016 y ahora, Diego Maradona murió en el mismo día pero cuatro años después.

Así se despidió Diego cuando murió Fidel

“Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre”, dijo ‘El Pelusa’ cuando murió el líder de la Revolución Cubana.

“Él me dejó una frase, me dijo ‘te venís a despedir, ¿no?’. Le dije ‘no, maestro’. Yo estaba con un llanto porque me sorprendió, es como que me hubiese pegado un saque Del Potro en el pecho, que te diga Fidel Castro ‘te venís a despedir…’. Me largué a llorar”, compartió.

Maradona llevaba tatuado el rostro de Fidel Castro en la pierna izquierda, la extremidad de donde provenía su magia, mientras que en el brazo tenía el tatuaje de la cara del ‘Che’ Guevara.

“Es el más grande de la historia”, dijo más de una vez Maradona sobre su entrañable amigo.

¿Cuál era la relación entre Maradona y Fidel?

El campeón del mundo en México 86 viajaba constantemente a Cuba para visitar a Fidel y siempre defendía sus políticas.

“Yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deportes o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto, es el recuerdo más lindo que me queda”, aseguró Maradona entonces.

“Cuando había un evento siempre me llamaba para ver si quería ir, si podía colaborar y eso no se olvida fácilmente”, reforzó el exfutbolista que recién perdió la vida a los 60 años.

Maradona se desintoxicó de las drogas en Cuba

Y es que Castro le ayudó a Maradona a desintoxicarse de su adicción a las drogas con la avanzada medicina cubana.

En Cuba, Maradona fue atendido desde enero del 2000 para erradicar de su cuerpo la necesidad de drogarse.

“Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio”, dijo Maradona a Castro en una carta escrita el 15 de enero de 2015 y que ventiló el líder cubano.

Diego falleció este 25 de noviembre de 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre, en el barrio de San Andrés.

El mismo día que Fidel Castro pero cuatro años después, porque hay amistades que van mucho más allá de lo terrenal.