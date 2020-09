Diputado argentino manoseó y besó el seno de mujer en sesión virtual

Un diputado argentino fue suspendido el 24 de septiembre por manosear y besar el seno de una mujer mientras se celebraba una sesión virtual del Congreso de Argentina.

El legislador Juan Emilio Ameri sentó a una mujer sobre sus piernas en plena sesión virtual del congreso argentino. En el video parecen reír ambos y luego Ameri manoseó uno de los senos de la mujer. Asimismo, destapó el seno frente a su cámara web y lo besó ante todos los diputados presentes.

Se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa (…) Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, disponer la conformación de cinco miembros de esta casa para que determinen la sanción , declaró el presidente de la Cámara, Juan Ameri, en medio de la sesión.

La entidad gubernamental argentina se encuentra sesionando de forma virtual para protegerse del coronavirus y respetar las normas preventivas.

En un video de Telefe Noticias , se escuchan declaraciones del diputado sobre su versión del incidente. En mi casa tengo muy mala señal de Wi-Fi (…) se me había caído la señal, salió mi pareja del baño, hacía tres días que no la veía (…) se hizo una operación de implantes mamarios entonces cuando salió del baño le dije “hola, ¿cómo estás? ¿Cómo quedaron los implantes? Qué se yo” y me dijo “Mira, este bajó, este no bajó” (…), cuando vuelve el Wi-Fi me habilita la cámara inmediatamente y estaba al lado mío , explicó Ameri.

Me mostró cómo le quedaron, cómo le quedó la cicatriz, qué se yo, y estando al lado mío le di un beso en una t**a. Eso fue todo. No fue que estábamos teniendo relaciones , aclaró el diputado.