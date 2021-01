Director de ICE, Jonathan Fahey, renuncia al cargo

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés), Jonathan Fahey, renunció el 13 de enero a su cargo.

La inesperada renuncia de Fahey se produce tan solo semanas después de haber asumido el mando de la agencia federal.

The Associated Press obtuvo el mensaje de despedida del funcionario enviado por correo electrónico a los empleados de la agencia donde no explicaba los motivos de su retiro.

Estoy sinceramente impresionado por el profesionalismo e integridad con que ustedes desempeñan sus labores cada día , expresó Fahey, quien ahora será sustituido por el actual subdirector, Tae Johnson.

A pesar de dejar sus filas, continuaré siendo un ferviente partidario de esta agencia y su personal, aclamando sus éxitos y orando por su seguridad , aseguró el ahora exdirector de ICE .

El ICE , con más de 20.000 empleados, supervisa una vasta red de centros de detención de inmigrantes, ejecuta las deportaciones y efectúa investigaciones criminales internacionales.