El director de la Liga de La Justicia, Zack Snyder, sorprendió a los fanáticos de la JusticeOn al revelar un pequeño clip donde aparece Henry Cavill interpretando a Superman con un increíble traje negro, una versión que no salió en la película estrenada en cines.

En las imágenes se puede apreciar a Superman llegando a la casa del lago de Bruce Wayne (Batman) vistiendo un traje negro, donde se encuentra Alfred, interpretado por Jeremy Irons, arreglando en un automóvil.

Alfred se percata que el agua que hay en un vaso se mueve, por lo que sabe que algo está por llegar, da la vuelta y aparece el renacido Superman.

El superhéroe se dirige a Alfred, quien está claramente sorprendido por verlo. Superman le pregunta “¿asumo que eres Alfred?”, en ese momento termina el video.

Superman's black suit will be featured in Zack Snyder's Justice League, thanks to this new clip from Justice Con. https://t.co/H9O16LdvAy pic.twitter.com/IWoeuH1Bnh

— IGN (@IGN) July 25, 2020