Los directores generales de Facebook (Mark Zuckerberg), Amazon (Jeff Bezos), Google (Sundar Pichai) y Apple (Tim Cook) testificaron el 29 de julio ante el Congreso de los Estados Unidos por acusaciones dirigidas contra las empresas que presiden.

Las compañías de tecnología enfrentan acusaciones de anular a sus competidores mediante su “poder” y “dominación” en el mercado digital.

Los directores de las empresas testificaron en una audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes , en el marco de una investigación sobre los mercados digitales realizada por esta comisión desde hace un año.

Hallazgos

El congresista David Cicilline, presidente de la comisión, indicó que la investigación mostró prácticas monopólicas en las cuatro empresas tecnológicas.

Cicilline afirmó que Facebook , Amazon , Google y Apple usan sus bases de datos, infraestructura y demás recursos para “proteger su poder” de “potenciales rivales” y “expandirse” a través de prácticas “perjudiciales”.

“Hemos observado patrones similares y problemas competitivos durante el curso de esta investigación”, señaló Cicilline.

Uno de los patrones detectados fue que “cada plataforma usa el control de su infraestructura digital para vigilar a otras compañías, su crecimiento, actividades de negocio, lo que puede representar una amenaza competitiva”, detalló el congresista en la audiencia.

Respuestas

Los directores de las empresas testificaron a distancia. De acuerdo con The Associated Press ( AP ), tuvieron problemas para responder algunas preguntas incisivas sobre sus prácticas.

Bezos confesó al Congreso que no podía garantizar que su empresa no hubiera violado determinadas políticas.

“Tenemos una política de no utilizar información específica de los vendedores para ayudar a nuestro negocio de marca privada”, indicó el director de Amazon . “Sin embargo, no puedo garantizarles que esa política no fue violada”.

AP indicó que Pichai, de Google , tuvo inconvenientes cuando fue asediado por Cicilline con preguntas sobre el uso de datos por parte de Google para robar ideas de otros sitios web y manipular sus resultados con el fin de generar más ganancias.