Dirty Dancing: habrá secuela del film clásico de los ochenta

El famoso film de los ochenta, “Dirty Dancing” tendrá una secuela, anunció Lionsgate el jueves según datos de Reuters. La actriz Jennifer Grey, quien protagonizó el film original en 1987, regresará para la segunda parte, además de participar como productora ejecutiva.

Este ha sido considerado “el secreto mejor guardado” según Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate Entertainment.

Se trata de un film lleno de romance y nostalgia, como la versión original. “Justo lo que los fans están esperando” comentó Feltheimer. Aun no se han revelado más detalles acerca de la trama. Solo se sabe que la dirección estará a cargo de Jonathan Levine, escritor y director del film de zombies “Warm Bodies”.

“Dirty Dancing”, es un clásico del cine

En la versión original de “Dirty Dancing” Grey realizó el icónico papel de Frances Houseman, a quien apodaban “Baby”. Baby era una adolescente que viaja a un resort vacacional con su familia y se enamora del instructor de baile, Johnny Castle, protagonizado por Patrick Swayze. La película se llevaba a cabo en los años sesenta.

A partir de su estreno se convirtió en un éxito de taquilla, llevando a los cuernos de la luna tanto a Grey como a Swayze. El tema original de la película “(I’ve Had) The Time of My Life,” ganó el premio Oscar como mejor canción original, al igual que un Globo de Oro. Tristemente Swayze murió el 2009 de cáncer de pancreas, a los 57 años.

Filmada en la montañas de Carolina del Norte

Lake Lure, en el condado de Rutherford, fue el escenario central de una de las escenas más icónicas del film. En este sector de las montañas de Carolina del Norte fue donde los personajes de Swayze y Grey vivieron su romance prohibido.

El film más taquillero en la historia de la compañía

La versión original fue de los films más taquilleros al recaudar $214 millones de dólares, con una inversión de $6 millones. Además ha tenido una próspera segunda vida en plataformas de entretenimiento en casa y en proyectos alternos.

Se han derivado proyectos alternos como una serie de televisión, una película para televisión, un musical de Broadway y el film “Dirty Dancing: Havana Nights”, con Diego Luna y Romola Garai, estrenado en 2004.