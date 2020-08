Diseñador de moda latino, Luis Machicao, hace mascarillas para la comunidad

Luis Machicao es un diseñador de moda latino que comenzó a hacer mascarillas para la comunidad durante la pandemia de COVID-19 .

Una semana en París

Todo comenzó cuando COVID-19 empezó a fortalecerse mientras Machicao estaba en París. Machicao es profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill e iba a guiar a sus estudiantes en un viaje en París durante las vacaciones de primavera cuando el virus comenzó a restringir los vuelos.

El avión aterrizó y encendí mi teléfono y me habían cancelado todo, dijo Machicao a La Noticia. Entonces me quede toda la semana sólo en París. Mis estudiantes ya no llegaron porque coronavirus empezó a hacerse más fuerte.

Proyectos cancelados

Cuando finalmente pudo regresar a los Estados Unidos, todos sus próximos proyectos habían sido cancelados.

Yo hago ropa para cenas de gala para eventos, para matrimonios, trajes de novia y todo eso, entonces todo el mundo me cancelaba, dijo Machicao. Me quedé sin clientes.

Después de pasar semanas aburrido en casa, uno de sus amigos le preguntó, ¿Por qué no haces una mascarilla Machicao?

No se me había ocurrido porque mira estaba tan metido en lo del COVID-19, dijo Machicao. Estaba encerrado porque como había estado en París y había estado en los metros pues me puse en cuarentena. Yo estaba un poco deprimido también viendo la televisión como todo el mundo.

La primera mascarilla Machicao

Con una máquina de coser y tela de una camiseta, se hizo la primera mascarilla Machicao.

Oye me quedó increíble. Me demoró una hora en hacerla, la terminé y me quedó pero perfecta, dijo Machicao.

Luego lo publicó en sus redes sociales sin tomarlo muy en serio, pero a la gente le encantó. El diseñador se despertó al día siguiente a ver mensajes de 40 personas que querían pedir una mascarilla.

Machicao comenzó a hacer más mascarillas con la tela de camisetas que tenía en su casa. No tenía un precio fijo, y solo pidió a los clientes que le enviaran un par de dólares por Venmo para poder enviar las mascarillas por correo.

Hemos llegado a producir hasta 7,000 mascarillas, dijo Machicao. Esta semana haremos entre 150 a 200 máscaras.

Había tanta demanda para sus mascarillas, que incluso los hospitales de otros estados ordenaron algunas.

Me comenzaron a llamar hospitales de Los Ángeles y unos pares de hospitales en Nueva York, dijo Machicao. Entonces muchas de las mascarillas se han donado completamente por que son para la comunidad y es para ayudar.

¿Cómo pido una mascarilla?

Machicao está recibiendo clientes nuevamente ahora que las restricciones de los estados se están levantando, por lo que ha contratado a tres costureras para que lo ayuden a hacer las mascarillas.

Las dejo cortadas y tengo tres costureras que me las cosen, dijo Machicao. Los tres meses de cuarentena yo las cosía, pero ahora como hay tanto pedido pues yo las tengo cortadas y las costureras me las terminan.

Machicao pide a aquellos interesados ​​en sus mascarillas que lo contacten a través de su Facebook o su correo electrónico, lmachicao@hotmail.com. Los clientes pueden decirle qué tipo de diseño quieren en la máscara y él lo hará.

Ahora que hay otras tres personas trabajando en hacer las mascarillas con él, las mascarillas cuestan entre 15 y 20.

Empezamos de cobrar porque tengo que pagarle a mis costureros porque ya no las hago yo solo, dijo Machicao.

Para mas noticias locales y en español, visite a La Noticia.