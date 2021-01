Disney anuncia Lucasfilm Games, para juegos de Star Wars

Star Wars no solo existe en películas y series, si no que es un universo enorme de otras plataformas, incluyendo videojuegos, de los cuales ahora se hará cargo Lucasfilm Games.

Por medio de sus redes sociales oficiales, la franquicia propiedad de Disney y que fue creada por George Lucas, anunció el regreso de la división de videojuegos para la marca.

En 1982 se creó esta sección dentro de Lucasfilm, la cual se encargó de llevar a consolas, computadoras y arcade los juegos de la saga. Posteriormente fue rebautizada como Lucasarts, pero cerró sus puertas en 2013 con la compra de Disney, dejando varios juegos inconclusos.

Aunque esta marca se centró en Star Wars, también realizó juegos memorables como Monkey Island, The Dig, Indiana Jones and the Last Crusade, Full Throttle y otros más.

Ahora, la marca está de regreso. Lucasfilm Games tendrá bajo su sello todos los juegos que actualmente hay sobre Star Wars, aunque hayan sido creados por otras empresas y posiblemente en el futuro se puedan ver juegos propios.

La lista de juegos de Star Wars que incluirá Lucasfilm Games

Star Wars Lego

Star Wars Pinball

Jedi Knight: Jedi Academy

Galaxy Heroes

The Old Republic

The Sims 4: Journey to Batu

Battlefront II

Scuadrons

Jedi Fallen Orden

Colaboración con Fornite y Minecraft.