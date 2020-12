Disney confirma The Book of Boba Fett para 2021

Disney no deja de sorprender a los fans de Star Wars y además de todas las series que anunció de un solo golpe hace unas semanas, ahora confirmó la llegada de The Book of Boba Fett.

Tras el final de la segunda temporada de The Mandalorian, en la escena post créditos se puede ver a Boba Fett y Fennec Shand entrando a lo que fue en otros tiempos el Palacio de Jabba, el cual en ese momento era regido por Bib Fortuna.

Sin mediar una sola palabra, Fett dispara contra el exmayordomo de Jabba y de inmediato se sienta en el trono. Finalmente, una última pantalla aparece el texto sobre la historia de Boba Fett.

En ese momento los fans se quedaron con la duda de qué significaba, pues algunos pensaban que la tercera temporada de The Mandalorian se centraría en el cazarrecompensas, o tal vez se trataría de una película, pero finalmente se confirmó que será una nueva serie.

“The Book of Boba Fett, una nueva serie original, protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen y producida por Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez, ambientada dentro de la línea de tiempo de The Mandalorian, está llegando a Disney Plus en diciembre 2021″.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and Ming-Na Wen and executive produced by Jon Favreau, Dave Filoni and Robert Rodriguez, set within the timeline of The Mandalorian, is coming to @DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/YT2zbLufI8 — Star Wars (@starwars) December 21, 2020

El universo de The Mandalorian crece

Es así que además de las series de Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor y otras que estarán en producción. Dentro de la misma línea temporal de The Mandalorian, estarán las series: Rangers of the New Republic, Ahsoka y The Book of Boba Fett, las cuales convergerán en un un crssover en algún momento.

Disney tiene un plan para Star Wars para los próximos 10 años al menos, además aún se espera una trilogía enfocada en la Alta República, la cual aún no tiene fecha de llegada.