Disney hará remasters 4k de Aliens, Alien 3 y Resurrection

Aliens, Alien 3 y Alien: Resurrection están siendo editadas por Disney para que estén en 4K, según informó el medio The Digital Fix.

Y es que tras el lanzamiento de Star, la plataforma de streaming para adultos de Disney, la ausencia de ciertas películas ha sido notable, entre ellas las de la saga de Alien.

De acuerdo con The Digital Fix, estas 3 películas están siendo remasterizadas antes de que sean subidas a la plataforma de Disney + / Star, a la par que realizan una versión 4K para Blu-ray que, de acuerdo con el medio, serán lanzados en el 2022.

Aunque no se ha confirmado, se espera que estas nuevas versiones incluyan más material, como escenas no incluídas u otros aspectos que no hayan estado disponibles en la versión original.

Hasta el momento, tampoco se sabe con exactitud la fecha en que podrían llegar las películas remasterizadas en 4K de Aliens, Alien 3 y Alien: Resurrection a Star.

