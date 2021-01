Disney: ‘Raya And The Last Dragon’, tráiler oficial y fecha de estreno

Disney continúa trabajando a marchas forzadas durante la Pandemia, si bien ha tenido que cancelar algunos estrenos, otros los mudó a su plataforma de Streaming, Disney+, para que sus clientes puedan disfrutar de contenido exclusivo.

Disney apostará por nuevas historias en 2021

De esta forma, Disney aprovechó para estrenar el Live Action de Mulan, la cual no tuvo el recibimiento que esperaban y por esta razón, tendrán que apostar por una historia nueva llamada “Raya And The Last Dragon”.

A mediados de octubre de 2020, Disney mostró el primer adelanto de esta cinta, la cual es dirigida por Don Hall (Big Hero 6) y Carlos López Estrada, un mexicano que dará mucho de qué hablar en un futuro próximo.

La animación es impresionante y la compañía cada vez se supera más en cuanto filmes nuevos se refieren, así que en verdad esperen algo impresionante de esta historia.

¿Quiénes son parte del elenco?

Según el sitio IndieWire, la película está ambientada en un mundo fantástico llamado Kumandra y sigue a una guerrera solitaria llamada Raya, que viaja en una búsqueda para encontrar al último dragón.

“Raya and the Last Dragon” cuenta con un elenco espectacular, encabezado por Kelly Marie Tran y la maravillosa Awkwafina.

Prepárate, porque la animación es espectacular y este podría ser el futuro de las princesas de Disney y no las clásicas que conocemos como la Bella Durmiente.

“Raya and the Last Dragon” se estrenará simultáneamente en cines y en Disney + a través de Premier Access (con un costo más elevado) el próximo 5 de marzo.

Sin más qué decir, a continuación les dejamos el tráiler oficial de ‘Raya And The Last Dragon’: