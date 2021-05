Divertidos eventos de primavera en las granjas del oeste de Carolina del Norte

Todavía hay algunos eventos divertidos de primavera que ocurren en las granjas del oeste de Carolina del Norte. Las granjas ofrecen recorridos, recolección de flores y frutas, puestos de granjas y eventos especiales para el final de la primavera. Verifique las fechas del evento, los requisitos de boletos y el horario de atención antes de ir.

Eventos de primavera en el oeste de Carolina del Norte

La Granja Trosly de Elk Park albergará su tienda agrícola semanal, abierta de jueves a sábado de 10 a.m. a 4 p.m.

The Orchard at Altapass of Spruce Pine abrirá su tienda general abierta de miércoles a domingo a partir de junio. La finca contará con música tradicional en vivo los fines de semana.

Visite Sandy Mush Herb Nursery de Leicester para dar paseos autoguiados por los invernaderos y jardines de jueves a sábado de 9 a.m. a 5 p.m.

Viñedos Piccione de Ronda contará con Camiones de comida y música en vivo todos los sábados y domingos.

Apple Hill Farm de Banner Elk alberga una variedad de eventos este verano. Los recorridos diarios a la granja están disponibles solo con reserva. El 5 de junio es el Día de Esquila de Alpaca y la finca también albergará una clase de pintura y un taller de agroturismo. Visite el sitio web para obtener información y reservas.

Stepp’s Hillcrest Orchard en Hendersonville tendrá un Jubileo de jardín de fin de semana del Día de los Caídos, con vendedores de artesanías y plantas y un camión de comida. No se necesita reserva.

Justus Orchard en Hendersonville ofrece recoger sus propias moras a partir de principios de julio. La panadería Apple House del huerto también abrirá los fines de semana a principios de julio.

Reserve su recorrido por la granja en Cherry Mountain Farm en Rutherfordton para visitar las cabras angora, los perros guardianes del ganado y los cerdos Kunekune. La finca tendrá un campo de girasoles en flor en julio para tomar fotografías.

