Kid Gus: el DJ que triunfa en TikTok

Kid Gus es un DJ mexicano, que a su corta edad, ya cuenta con una larga trayectoria. Además de ser DJ, ha iniciado su carrera como productor y cantante. Recientemente su música se ha hecho viral en TikTok.

El joven de 17 años ha tenido la oportunidad de presentarse en un escenario frente a 40 mil espectadores compartiendo escenario con el DJ, Steve Aoki. También participó en un evento junto a Dash Berlín y Deoro, en Querétaro, México.

Su gusto por ser DJ nace a los 8 años cuando ve un video de un festival de música electrónica en donde mezclaba Steve Aoki. “En ese momento fue cuando dije quiero ser DJ”, dice el joven.

“Lo que vi en aquella ocasión fue cómo la música electrónica crea un ambiente diferente. Hace sentir otra vibra, otra emoción distinta a otros géneros musicales. Porque es un género totalmente distinto con una energía muy fuerte. Eso fue lo que me atrajo”, revela.

“No fue fácil ser DJ, pues estaba muy pequeño”, dice Kid Gus

Pero para el DJ no fue sencillo iniciar su camino musical, ya que debido a su corta edad no lo aceptaban en academias de música. “En ese tiempo tenía 8 años y los cursos eran a partir de los 15 años. Pero un maestro confío en mí, así que tomé clases con él. Poco a poco las demás academias me aceptaron y terminé mis estudios de DJ profesional”, dice.

Al terminar estos estudios empezó en fiestas infantiles, mezclando para hijos de algunas artistas mexicanos. Y fue hasta los 15 años que un promotor se dio cuenta de su talento y lo invita a participar a un festival, compartiendo escenario con Steve Aoki.

“Eso fue impactante porque es alguien que has admirado desde pequeño y dices: ‘tengo que dar uno de los mejores sets de mi vida’”, revela el DJ mexicano.

Para él fue un sueño hecho realidad, debido a la gran admiración que le tenía. “Steve Aoki es alguien que admiro desde pequeño. Y poder compartir escenario con él y que me diera consejos, es algo increíble. Te deja marcado para toda tu vida”.

Planea lanzar su primer material discográfico a mediados del 2021

Experiencias como estas han ayudado a Kid Gus a seguir evolucionando. Lleva más de tres años como productor musical y ha lanzado 6 sencillos en el género electrónico y urbano. Varias de estas canciones se han vuelto virales en redes sociales. “En TikTok es donde se han vuelto virales mis canciones. Las han ocupado para bailes para rutinas de ejercicios, y es algo que yo nunca me imaginé, ¡es increíble!”

Estos sencillos, al igual que su nuevo material los va a unir en un álbum que saldrá a mediados del 2021. Esté será del genero urbano y se enfocará en mensajes positivos como la igualdad.